Kantoor transportbedrijf beklad en ruiten ingeslagen, meerdere aanhoudingen

Meer dan twintig ruiten aan diggelen, rode verf op de gevel en de tekst ‘genocide collaborateur’ op het raam: het hoofdkantoor van containerreus Maersk in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag zwaar toegetakeld. De politie heeft vier mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de vernielingen.

Het gaat om twee vrouwen en twee mannen, afkomstig uit Leiden, Bilthoven, Enschede en Berkel en Rodenrijs. Rond 03.30 uur kwam er een melding binnen over de actie aan de Boompjes. De politie onderzoekt of de verdachten banden hebben met een actiegroep.

Maersk ligt al langer onder vuur vanwege de vermeende betrokkenheid bij wapenleveringen aan Israël. De Deense rederij zou volgens actiegroepen via Rotterdam onderdelen van F-35-gevechtsvliegtuigen naar Israël verschepen. Actiegroep Geef Tegengas riep eerder al op tot actie tegen het bedrijf.

'Beweringen misleidend'

Ondanks de schade laat Maersk weten dat het kantoor maandag gewoon open is en de bedrijfsvoering niet is verstoord. Een woordvoerder benadrukt het recht op demonstratie, maar noemt de beweringen over het bedrijf "misleidend" en spreekt van onacceptabel vandalisme.

Niet alleen Maersk was doelwit: maandagochtend vroeg werd ook de ZARA op de Coolsingel beklad met de tekst ‘stop the genocide’. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee vernielingen. Opvallend detail: bij ZARA is een andere kleur verf gebruikt.

Hart van Nederland/ANP