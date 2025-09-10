Nieuwe oproep rond overleden vrouw (84) Maashaven: 'Filmpje circuleerde op social media'

De politie is op zoek naar meer informatie om erachter te komen wat er is gebeurd met een 84-jarige vrouw uit Rotterdam, die overleden uit het water werd gehaald. Ze werd in juli in de Maashaven - aan de kant van Katendracht - gevonden, maar hoe ze in het water terechtkwam is onduidelijk. Ook zou er een video rondgaan op sociale media die de politie graag wil zien. Wat daarop staat, zegt de politie niet.

"We hebben alle scenario's bekeken, maar we komen helaas niet verder in het lopende onderzoek naar de doodsoorzaak van deze vrouw", laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland. Daarom doen ze nu een getuigenoproep. "Een misdrijf hebben we nooit uitgesloten. Daarnaast horen wij geruchten dat er een filmpje rond zou gaan op sociale media over de overleden vrouw. Deze hebben wij niet in ons bezit dus we weten niet of dit klopt."

Bewakingsbeelden

Wanneer een voorbijganger 's ochtends vroeg op 21 juli langs de Maashaven loopt, ontdekt die het overleden lichaam van de vrouw. Ze ligt aan de kant van Katendrecht. Enkele dagen later, op 26 juli, is de politie erachter wie de vrouw is. Maar hoe ze daar terecht is gekomen blijft voor hen een raadsel.

Tijdens het onderzoek zijn veel bewakingsbeelden bekeken en is buurtonderzoek gedaan om de doodsoorzaak te achterhalen en te weten hoe de vrouw in het water is beland. Veel scenario’s zijn bekeken, aldus de politie: 'Maar uitsluitsel is er niet over de laatste uren van haar leven.' =

Met stoepborden langs de looproute en gerichte berichtgeving op sociale media hoopt de politie op antwoorden. 'We zijn op zoek naar elke vorm van informatie die kan helpen bij het onderzoek. Daarom doen we een beroep op iedereen die in de omgeving van de Maashaven woont en komt.'