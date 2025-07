Wie herkent de overleden vrouw die in Rotterdam is gevonden?

De politie probeert de identiteit te achterhalen van een overleden vrouw, die maandagochtend in de Rotterdamse Maashaven werd gevonden. Daarom is nu een foto van haar gedeeld, die onder aan dit artikel staat. Let op: de foto kan als schokkend worden ervaren.

Het lichaam van de vrouw werd maandagochtend rond 07.30 uur gevonden in het water van de Maashaven, aan de kant van Katendrecht. Ze is vermoedelijk tussen zondagmiddag en maandagochtend in het water terechtgekomen. De politie gaat niet uit van een misdrijf, maar wil wel weten wie zij is.

Signalement

Het gaat om een vrouw van 60 tot 80 jaar oud, tussen de 1,50 en 1,60 meter lang, met een slank postuur van zo’n 52 kilo. Ze had blauwe ogen en grijsblond haar van ongeveer 20 centimeter lang, met een lichte slag. Opvallend is dat ze het topje van haar ringvinger aan haar linkerhand mist.

Ze droeg een blauw vest van het merk Reinders, een zwart-witte broek met print, een wit shirt met korte mouwen en zwarte Sketchers-schoenen met witte zool.

Wie iets denkt te weten, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Onderaan de foto van de overleden vrouw (die dus als schokkend kan worden ervaren).

