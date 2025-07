Identiteit van gevonden overleden vrouw Maashaven bekend

De overleden vrouw, die maandagochtend in de Rotterdamse Maashaven werd gevonden, is geïdentificeerd. Dat meldt de politie Rotterdam op Instagram. Het lichaam van de vrouw werd maandagochtend rond 07.30 uur gevonden in het water van de Maashaven, aan de kant van Katendrecht.

De vrouw zou vermoedelijk tussen zondagmiddag en maandagochtend in het water terecht zijn gekomen. De politie deelde een foto van de vrouw, in de hoop dat iemand haar kon identificeren. Dat is inmiddels gebeurd, laat de politie weten. Op Instagram bedankt de politie eenheid Rotterdam iedereen voor het meedenken.

De politie liet eerder al weten niet uit te gaan van een misdrijf, maar wilde wel weten wie zij is.