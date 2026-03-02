Ruiten ingeslagen en beklad: Rotterdams kantoor Maersk opnieuw vernield

De ingang van het kantoor van de Deense rederij Maersk aan de Boompjes in Rotterdam is maandag beschadigd na een actie van pro-Palestijnse demonstranten. Ruiten zijn ingeslagen en besmeurd met rode verf, dat meldt de politie na berichtgeving van Rijnmond.

De ramen zijn beklad met rode verf, er zijn teksten geschreven en ruiten ingeslagen. Verschillende pro-Palestijnse actiegroepen zien het bedrijf als medeplichtig aan de oorlog in Gaza, omdat rederij Maersk militair materiaal naar Israël zou verschepen. Wie achter de vernielingen zit, is niet bekend. De politie heeft de ingang van het kantoor korte tijd afgezet.

Het is niet de eerste keer dat er iets gebeurt bij het bedrijf. Op 14 mei 2025 werd het pand door actievoerders bezet en op 2 juni 2025 werd het pand opnieuw vernield.

De politie laat weten onderzoek te doen naar het incident van afgelopen nacht.