Meer vrouwen melden zich over lastigvallende man op scooter in Rotterdam

Meer vrouwen hebben zich bij de politie gemeld omdat ze zijn lastiggevallen of mishandeld door een man op een scooter in de Rotterdamse wijk IJsselmonde. In totaal gaat het nu om tien slachtoffers in de leeftijd van 11 tot 24.

"De eerste melding was op 7 juli en de laatste melding hebben we gekregen op 3 september. Vijf van die vrouwen doen aangifte van mishandeling", aldus de politie.

Hart van Nederland sprak met het gezin dat een 19-jarige vrouw hielp na een incident:

0:57 Rotterdams gezin hielp meisje (19) dat werd aangerand

Het is nog onduidelijk of alle gebeurtenissen met elkaar te maken hebben, omdat de signalementen uiteenlopen. Een overeenkomst is wel dat het steeds gaat om een man op een scooter, legt de politie uit.

ANP