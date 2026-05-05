Persoon gewond geraakt bij schietincident in Rijswijk

Crime

Vandaag, 08:38

In Rijswijk is maandagnacht een persoon gewond geraakt bij een schietincident op straat. Het ongeval gebeurde rond 02.15 uur plaats op het Julialaantje in de Zuid-Hollandse plaats. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatste na het schietincident. De omgeving werd afgezet en de politie deed onderzoek naar het incident. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er vermoedelijk meerdere verdachten betrokken zijn bij het incident, maar dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.

De politie doet nog onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

