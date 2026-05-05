Steekpartij Den Helder: twee gewonden, drie verdachten vast

In Den Helder zijn maandagavond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Een van de gewonden wordt ook gezien als verdachte, meldt een woordvoerster.

De hulpdiensten kregen meerdere meldingen binnen van geweld in de stad. Incidenten zouden hebben plaatsgevonden op de Marsdiepstraat en even verderop op de IJsselmeerstraat. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk.

Volgens de politie wordt nog onderzocht wie bij het conflict betrokken waren en hoe het geweld kon ontstaan. "We moeten nog uitzoeken wie met wie in conflict was geraakt en wat de toedracht was", zegt een woordvoerster. De hulpdienst is ook op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Meerdere steekpartijen in Noord-Holland

Het bleef die avond niet bij Den Helder. In Zaandam raakte ook iemand gewond bij een steekpartij. Daar wist de politie eveneens een verdachte aan te houden.

Een melding uit Heemskerk leek eerst ook op een steekincident, maar dat bleek anders te zitten. Volgens de politie ging het daar om iemand met onbegrepen gedrag, zonder betrokkenheid van anderen.