Politie vindt 245 kilo cocaïne na melding van inbraak in Papendrecht

In het Zuid-Hollandse Papendrecht is afgelopen dinsdag een partij van 245 kilo cocaïne gevonden, meldt de politie. Die trof de drugs aan in een bedrijfspand na een melding van een inbraak. De politie heeft de huurders van het pand, een 57-jarige man uit Albrandswaard en een 25-jarige man uit Rotterdam, aangehouden op verdenking van het bezit van harddrugs.

Dinsdag rond 07.30 uur gingen agenten af op een inbraakmelding aan de Matena in Papendrecht. Er bleek ingebroken te zijn in twee bedrijfspanden. In één van de panden bleken blokken cocaïne te liggen. In totaal gaat het om 245 kilo cocaïne. De twee huurders zijn aangehouden, maar de politie doet nog verder onderzoek.

De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie zal de gemeente Papendrecht "bestuurlijke maatregelen nemen".

ANP/Hart van Nederland