Bizar: wie heeft het springkussen van de Intratuin gejat?

Je mag het gerust een bizarre roof noemen: dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een gigantisch springkussen compleet meegenomen vanaf het afgesloten terrein van de Intratuin in Numansdorp. Je hoort het goed: geen olijfbomen of dure tuinsets, maar een volledig springkussen. Medewerkers en klanten staan er nog van te kijken. Wie doet nou zoiets? En vooral: hoe?

Het stond tijdelijk op het terrein vanwege de meivakantie, zodat kindjes lekker zouden kunnen spelen terwijl de ouders zakken potgrond en plantjes op het karretje mikken. Maar helaas... Een oproep op sociale media moet ervoor zorgen dat iemand met de gouden tip komt, zegt ook medewerkster Mèlysha: "Het is heel bijzonder. We weten echt niet wie dit gedaan heeft. Waarschijnlijk hebben ze hem gestolen voor de verhuur, zodat ze er geld aan kunnen verdienen?"

Nog geen tips

Helaas is het springkussen nog altijd zoek. Concrete tips zijn er niet, wel is er veel steun voor het tuincentrum. Maar een nieuw springkussen is er niet zomaar. "Nu moeten de kinderen toch even met hun ouders mee de winkel in. Dat is wel echt veel minder leuk voor ze", aldus Mèlysha.