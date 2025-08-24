Vrouw (19) ernstig gewond na aanrijding in Nieuwveen, bestuurder rijdt door

In Nieuwveen is zaterdagnacht een 19-jarige vrouw uit Nieuwkoop ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat meldt de politie. De bestuurder van de auto is na het incident doorgereden. De politie heeft inmiddels een 22-jarige man aangehouden.

De vrouw fietste met een groepje vrienden rond 02:30 uur op de Oude Nieuwveenseweg, waarbij een goudkleurige BMW de fietser aanreed. Na het ongeluk reed de auto door in de richting van de Geerweg. Het slachtoffer bleef zwaargewond achter.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatste en hebben het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het team verkeer van de politie en de Forensische opsporing zijn meteen een onderzoek gestart, en roepen getuigen op zich te melden.