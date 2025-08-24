Terug

Twee doden bij zeer ernstig ongeval in Gelderse Voorthuizen

Ongeluk

Vandaag, 08:00

In Voorthuizen zijn zaterdagavond twee mensen overleden na een heftig ongeluk op de Hunnenweg. De politie meldt op X dat het lijkt te gaan om een eenzijdig ongeval.

Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur. Volgens een correspondent ter plaatse was de auto met hoge snelheid tegen meerdere bomen gebotst. Op beelden is te zien dat het voertuig volledig vernield is en dat het motorblok door de klap uit de auto is geslingerd.

De auto raakte zelfs zo erg beschadigd dat de politie vervolgens nog onderzoek moest doen naar of er nog meer mensen in het voertuig zaten. Dat bleek niet het geval te zijn. 

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De identiteit van de twee slachtoffers is nog onbekend.

ANP

