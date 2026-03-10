Verdachte (29) dubbele verkrachting Goudswaard is dakloze uit Hoeksche Waard

De 29-jarige man die wordt verdacht van een dubbele verkrachting in het Zuid-Hollandse Goudswaard blijkt geen inwoner van Spijkenisse te zijn. Volgens de gemeente Nissewaard gaat het om een dakloze man uit de gemeente Hoeksche Waard.

Kort na zijn arrestatie meldde de politie dat de verdachte uit Spijkenisse zou komen. Een dag later komt de gemeente Nissewaard met een nuancering. De man verbleef namelijk alleen op wisselende momenten in de plaats.

Verdachte verbleef in opvang in Spijkenisse

Volgens de gemeente zat de verdachte sinds juni 2025 af en toe in een opvanglocatie van het Leger des Heils in Spijkenisse. Dat gebeurde op basis van een zogeheten opvangindicatie voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Omdat Nissewaard centrumgemeente is voor maatschappelijke opvang in de regio Zuid-Hollandse Eilanden, kon de man daar terecht. Onder die regio vallen ook de gemeenten Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne aan Zee. De verdachte had daarom ook een postadres in Spijkenisse.

Mogelijk niet meer terug naar opvang

De opvanglocatie waar de man soms verbleef wordt sinds 1 januari 2026 omgebouwd tot een beschermd verblijf voor volwassenen met psychische of verslavingsproblemen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Nissewaard is het daarom waarschijnlijk dat de verdachte niet meer terugkeert naar deze locatie, ongeacht de uitkomst van het onderzoek naar de dubbele verkrachting.