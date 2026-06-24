Jongen (17) uit Hendrik-Ido-Ambacht opgepakt voor 9 aanrandingen

De politie heeft woensdag een 17-jarige jongen uit Hendrik-Ido-Ambacht aangehouden die wordt verdacht van negen aanrandingen. De politie vermoedt dat hij de afgelopen weken vrouwen heeft betast op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht en het naastgelegen Zwijndrecht. Ook zou hij in een geval seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt tegen een slachtoffer.

Eerder maakte de politie al bekend dat er de afgelopen weken zeven meldingen waren binnengekomen van vrouwen die zeiden dat ze waren betast. Afgelopen maandag en dinsdag waren er nog twee dergelijke incidenten in Hendrik-Ido-Ambacht, wat het totaal op negen brengt, meldde de politie woensdagavond. "Op basis van het signalement vermoedde de politie dat het bij deze incidenten om één en dezelfde verdachte ging."

De incidenten vonden plaats op fietspaden op de Hoge Kade en Sophialaan in Hendrik-Ido-Ambacht en op de Ringdijk in Zwijndrecht.