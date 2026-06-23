Meerdere vrouwen betast op fietspaden Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht

De politie doet onderzoek naar zeven meldingen van vrouwen die tijdens het fietsen zijn betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De politie vermoedt dat het om één en dezelfde man gaat. Dat vermoeden is gebaseerd op het signalement.

De incidenten vonden plaats op fietspaden aan de Hoge Kade en de Sophialaan in Hendrik-Ido-Ambacht en aan de Ringdijk in Zwijndrecht. De verdachte heeft een licht getinte huidskleur, rijdt op een zwarte fatbike, draagt witte schoenen en is tussen de 15 en 25 jaar oud.

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Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de incidenten. Hiervoor worden camerabeelden bekeken, wordt sporenonderzoek gedaan en met getuigen gesproken. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot de aanhouding van een verdachte. De politie roept getuigen daarom op zich te melden.