Twee vrouwen mishandeld in Utrecht, politie verspreidt signalement

In de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 juni zijn in Utrecht twee vrouwen mishandeld door een man. Dat gebeurde op twee verschillende locaties ten westen van het centrum. De recherche is met spoed op zoek naar de verdachte.

De incidenten vonden plaats tussen 2.00 uur en 2.30 uur ten westen van het centrum, aan de Potgieterstraat en de Leidseveer.

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Signalement verdachte

De verdachte is een man van naar schatting 20 tot 40 jaar oud. Hij is licht getint, slank van postuur en ongeveer 1,70 tot 1,80 meter lang. Hij heeft kort donkerbruin tot zwart haar.

De man droeg een grijs vest of een grijze jas met capuchon, met zwarte schouderstukken, in combinatie met een donkere broek. Opvallend is zijn loopje, waarbij hij grote passen maakt. Daarnaast heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden.