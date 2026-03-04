Volg Hart van Nederland
14-jarige jongen uit Dordrecht opgepakt voor aanranden hardlopende vrouwen

Vandaag, 19:17

Een 14-jarige Dordtenaar, die ervan wordt verdacht sinds oktober meerdere hardlopende vrouwen op de billen te hebben geslagen, is woensdag aangehouden. De jongen heeft toegegeven betrokken te zijn bij de aanrandingen in de omgeving van de Wielwijk in Dordrecht, aldus de politie.

Een woordvoerder zegt dat nog uitgezocht wordt "of hij echt de persoon is die heeft aangerand, of dat hij samen met iemand was". Ze zegt niet te weten om hoeveel slachtoffers het precies gaat. Twee weken geleden zijn ook nog meermaals vrouwen aangerand.

Ook in Amsterdam nemen de meldingen toe van vrouwen die tijdens het hardlopen op de billen worden geslagen. Esmee is een van de slachtoffers, en doet in onderstaande video haar verhaal:

De politie zegt in nauw contact te staan met de slachtoffers die aangifte hebben gedaan. Hoeveel vrouwen aangifte hebben gedaan, deelt de politie niet in het bericht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

