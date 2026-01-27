'Dit kan echt niet': ophef na tik op billen door Frank in De Bondgenoten

Op social media is veel ophef ontstaan over het gedrag van deelnemer Frank in het SBS6-programma De Bondgenoten. Kijkers reageren fel en verdeeld nadat hij in de uitzending een officiële waarschuwing kreeg wegens ontoelaatbaar gedrag.

In de aflevering van dinsdagavond is te zien hoe Frank op de bank gaat zitten tussen deelnemers Marlijn en Casper aan de ene kant en Roxy aan de andere kant. Wanneer Casper grapt: "Daar gaat m’n uitzicht", tikt Frank Roxy op haar billen en zegt hij, doelend op het uitzicht: 'Deze.'

Het moment leidt direct tot reacties in de groep. In eerste instantie wordt er gelachen, maar al snel klinkt ook kritiek. Zo wordt gezegd dat je elkaar niet moet aanraken als iemand dat niet wil en dat het gedrag "niet heel chique" is.

De programmaleiding besloot Frank een officiële waarschuwing te geven wegens ontoelaatbaar gedrag.

Reacties sociale media

Ook buiten het programma zorgt het fragment voor discussie. Op X reageren kijkers kritisch. "Dit kan echt niet!", schrijft iemand. Een ander stelt: "De manier hoe Frank zich hieruit probeert te lullen maakt het alleen maar erger." Tegelijkertijd krijgt Frank ook steun. "Gele kaart is terecht, maar nu gewoon doorgaan", schrijft een andere kijker.