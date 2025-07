Man (50) bedreigt agenten met mes in woning Den Haag

Een 50-jarige man uit Den Haag is woensdagavond aangehouden nadat hij twee politieagenten met een mes bedreigde. De politie moest daarbij hun stroomstootwapen gebruiken om de agressieve man onder controle te krijgen.

Rond 23.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen over een steekincident in een woning aan de Van Zeggelenlaan. Eenmaal ter plaatse bleek dat er (nog) geen daadwerkelijk steekincident had plaatsgevonden. De man in de woning werd aangesproken door de agenten, maar tijdens het gesprek sloeg de sfeer plotseling om.

Volgens de politie werd de man uit Den Haag agressief en bedreigde hij de agenten met een steekwapen. De situatie was dusdanig dreigend dat de agenten hun vuurwapens trokken. Uiteindelijk kon de man met behulp van een stroomstootwapen worden aangehouden.

Beide agenten hebben aangifte gedaan tegen de verdachte.