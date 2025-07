Man zwaargewond door steekpartij in Den Haag

Aan de Coevordenstraat in Den Haag is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer liep steekwonden op en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie kreeg om 00.50 uur een melding binnen over het incident. Er is nog niemand aangehouden, aldus de woordvoerder. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.

ANP