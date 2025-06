Gewonde bij steekincident Grote Markt in Groningen is man (46) uit Hoogezand

Bij het steekincident dat zaterdagmiddag rond 15.45 uur plaatsvond op de Grote Markt in Groningen is een 46-jarige man uit Hoogezand gewond geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft een 64-jarige man uit Groningen aangehouden als verdachte. Hij zit vast en zal worden verhoord. Over de aanleiding van het incident is nog altijd niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident.