Inval in drugswoning Den Haag: vijf verdachten opgepakt, kinderen in veiligheid gebracht

De politie heeft dinsdagavond een woning aan de Rietvoorndaal in Den Haag doorzocht in het kader van een drugsonderzoek. Rond 21.00 uur vielen agenten in kogelwerende vesten de woning binnen. Daarbij zijn vijf personen aangehouden. Op dat moment waren er ook kinderen in het huis aanwezig.

In de woning werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen, meldt een correspondent ter plaatse. De verdachten, onder wie zeker drie mannen en een vrouw, zijn overgebracht naar het politiebureau. De politie deed uitgebreid onderzoek in het huis en nam meerdere goederen in beslag.

Bij een van de buren werd een tas gevonden die vermoedelijk door een van de verdachten over de schutting was gegooid. In de tas zaten zakjes met wit poeder. Ook deze vondst wordt meegenomen in het onderzoek.

Geen verrassing

Volgens de correspondent kwam de inval voor buurtbewoners niet onverwacht. De woning zou al langere tijd bekend zijn bij de politie en ook in het verleden vonden er meerdere invallen plaats. De aanwezige kinderen zijn na de inval door agenten veilig naar buiten gebracht en overgedragen aan familieleden.