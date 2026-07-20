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Drugslab in Den Haag was vermoedelijk voor xtc, verdachten langer vast

Crime

Vandaag, 16:44

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De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden na de ontdekking van een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten. Volgens het Openbaar Ministerie werd in het laboratorium vermoedelijk op grote schaal xtc geproduceerd.

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Het drugslab aan de Meidoornstraat was volgens het OM volledig in bedrijf toen agenten vrijdag afkwamen op een melding van een vreemde lucht. In het pand troffen zij vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aan.

Verdachten

Een 39-jarige man uit Voorburg werd in het pand aangehouden. Later die dag volgde de arrestatie van een 34-jarige man uit Voorburg. Ook een 71-jarige man uit Leiden en een 44-jarige man uit Den Haag werden opgepakt. Volgens het OM is een van hen de verhuurder van de loods.

De politie doorzocht woningen en voertuigen van de verdachten. Daarbij werden drugs, drugsafval, een groot geldbedrag en een volledige hennepkwekerij gevonden.

Ontmanteling lab is mega-operatie

Het productieproces van de xtc-pillen werd vrijdag stilgelegd. Een dag later kon het laboratorium verder worden ontruimd. Vanwege het risico dat gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen, moesten op beide dagen omliggende woningen tijdelijk worden ontruimd. De veiligheidsregio sprak van een mega-operatie.

Burgemeester Jan van Zanen noemde het zaterdag "niet alleen absoluut illegaal, maar ook volstrekt onverantwoord" dat het drugslab midden in een drukke woonwijk was gevestigd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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