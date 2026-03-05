Man die agent sloeg bij protest Den Haag krijgt vier maanden cel

Een 24-jarige man uit Den Haag is woensdag veroordeeld voor het slaan van een agent tijdens een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. De agent werd eerst in haar gezicht geslagen, waarop ze haar hoofd wegdraaide. Daarna werd ze op het achterhoofd geslagen.

De officier van justitie eiste zes maanden cel waarvan drie voorwaardelijk. De rechter deed meteen uitspraak en legde vier maanden onvoorwaardelijke celstraf op. Hij moet meteen naar de gevangenis, en ook een schadevergoeding van ruim 2000 euro betalen.

Het incident gebeurde op 21 februari tijdens een onaangekondigd protest bij het voormalige HagaZiekenhuis aan de Sportlaan. De situatie liep daar flink uit de hand.

Protest tegen asielzoekers

Het protest was gericht tegen de komst van asielzoekers naar het pand. De mobiele eenheid moest meerdere keren ingrijpen. De politie voerde charges uit en gebruikte de wapenstok om de groep uiteen te drijven.

Onder de demonstranten waren veel jonge mannen, gekleed in donkere kleding en met petjes op. Het werd onrustig op straat en agenten probeerden de orde te herstellen.

Het stadsbestuur van Den Haag had het gebied rond de Sportlaan vooraf aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie mensen preventief mocht fouilleren.

Winteropvang

In het voormalige HagaZiekenhuis is nu een winteropvang ingericht waar tachtig mensen kunnen overnachten. Vanaf het volgende kwartaal worden daar ook vluchtelingen, jongeren en dakloze gezinnen opgevangen. In totaal gaat het om zo'n 750 tijdelijke bewoners.