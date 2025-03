ZIEN: Politieactie vastgelegd – zo gaat een inval in zijn werk

De politie heeft op YouTube een uniek kijkje achter de schermen gegeven van de grote politieactie in Eindhoven vorige week. Op 12 maart viel de politie in alle vroegte meerdere huizen binnen en werden er meerdere aanhoudingen verricht.

Bij de invallen, een samenwerking tussen de landelijke politie en de politie-eenheid Oost-Brabant, werd gebruik gemaakt van zwaar gereedschap. Op de beelden is te zien dat agenten ruiten insloegen en verschillende deuren open zaagden om zo binnen te kunnen komen. Andere deuren werden geforceerd.

Meerdere aanhoudingen verricht

De groep zou volgens de politie handelen in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Agenten wisten tijdens de inval heel wat dure spullen en auto's in beslag te nemen, evenals 27.000 euro cash. In de video is precies te zien hoe de politie te werk gaat, van de voorbereiding tot de daadwerkelijke inval. Uiteindelijk weet de politie die ochtend vier verdachten aan te houden. Eerder werden al een 31-jarige man uit Eindhoven en een 26-jarige man uit Spanje aangehouden.