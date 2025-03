Aanhouding loopt volledig uit de hand: dief vlucht halfnaakt uit ziekenhuis

Dinsdagmiddag is een aanhouding in het Noord-Brabantse Oudenbosch volledig uit de hand gelopen. Nadat een verdachte werd opgepakt voor diefstal, escaleerde de situatie. De man, vermoedelijk onder invloed van drugs, ging zo tekeer dat hij gereanimeerd moest worden en naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar wist hij halfnaakt te ontsnappen.

De verdachte werd in eerste instantie aangehouden voor het stelen van twee boormachines uit een bouwmarkt. Daarna probeerde hij via verschillende daken aan de politie te ontkomen, maar na een zoektocht werd hij alsnog opgepakt.

Tijdens de rit naar het bureau in Roosendaal sloeg de stemming om. De man probeerde met zijn hoofd door het raam van de politieauto te beuken. "Hierop heeft een collega achterin plaatsgenomen om dit te voorkomen, waarna de rit met spoed werd vervolgd", schrijft de politie Roosendaal op Facebook.

Bewusteloos

Eenmaal op het bureau leek de man niet aanspreekbaar. Hij kwam weer bij na het toedienen van een pijnprikkel, maar toen sloeg hij opnieuw volledig door. "Eenmaal ingesloten ging de verdachte als een razende tekeer. Hij stootte met opzet zijn hoofd hard tegen de muren", meldt de politie. "Uiteraard wilden we dit voorkomen, dus zijn we direct zijn cel ingegaan, hebben hem onder controle gebracht en in de handboeien geslagen."

Omdat de situatie bleef escaleren, werd besloten hem met spoed over te brengen naar een cellencomplex in Breda. Tijdens deze rit stopte de man plotseling met ademhalen, waarna hij werd gereanimeerd. "Na korte tijd kreeg hij weer ademhaling. Het ambulancepersoneel besloot de bewusteloze verdachte met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg te brengen, waarbij wij zijn meegereden."

Halfnaakt gevlucht

Na aankomst in het ziekenhuis werd de verdachte formeel in vrijheid gesteld, zodat hij later voor verhoor kon worden uitgenodigd. In eerste instantie leek hij nog bewusteloos, maar kort nadat hij was nagekeken en naar een kamer werd gebracht, sloeg hij op de vlucht.

Het ziekenhuispersoneel sloeg alarm: de man was schaars gekleed uit het ziekenhuis verdwenen. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie vermoedt dat de verdachte onder invloed van drugs was.