Amsterdammer gooit inboedel op straat, drie agenten gewond bij aanhouding

Drie agenten zijn in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een aanhouding in Amsterdam-Noord. Twee van hen moesten met steekwonden naar het ziekenhuis. Een 55-jarige man uit Amsterdam is opgepakt. De politie onderzoekt de zaak.

De politie was eerder op maandagavond ook al in de wijk. Op de Nieuwendam, hemelsbreed nog geen kilometer van de Warnsborn, werd meerdere keren op een voordeur geschoten. De bewoners van dat huis waren op het moment van de beschieting thuis. In de bovenstaande video is te zien hoe de politie de kogelhulzen als bewijs markeert.

Rond 01.20 uur kreeg de politie een melding over een man die zijn inboedel naar buiten gooide aan de Warnsborn. Ter plaatse troffen agenten een ravage aan: glas en meubilair lagen verspreid over de straat en op geparkeerde auto's. Toen ze de woning binnengingen om de verdachte aan te houden, liep het volledig uit de hand.

Drie agenten gewond

De man verzette zich hevig en tijdens de worsteling werden twee agenten gestoken. De politie gebruikte een stroomstootwapen om de verdachte onder controle te krijgen. Uiteindelijk kon de man worden gearresteerd. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp aan de agenten. Eén van hen kon ter plaatse worden behandeld, de andere twee moesten naar het ziekenhuis, maar mochten later die nacht weer naar huis.

De recherche onderzoekt het incident en roept getuigen op zich te melden. Mensen met informatie of beeldmateriaal van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams worden gevraagd dit te delen met de politie via 0900-8844. Het kan ook anoniem via 0800-7000.