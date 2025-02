Zes mannen opgepakt voor serie gewelddadige berovingen in Noord-Holland

De politie heeft in februari zes mannen aangehouden in een onderzoek naar een reeks gewelddadige berovingen in Noord-Holland. De zes worden verdacht van betrokkenheid bij enkele berovingen, die plaatsvonden in Andijk, Zuid-Scharwoude en Sint Pancras. Eerder pakte de politie al drie mensen op.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Dat leggen we uit in bovenstaande video.

De zes mannen, in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, komen uit Alkmaar en Enkhuizen en uit de gemeenten Dijk en Waard, Drechterland, Medemblik en Stede Broec. Sinds mei 2023 zijn er in de regio minstens veertien incidenten geweest waarbij mannen naar een bepaalde locatie zijn gelokt, waarbij ze dachten een date te hebben met een jonge vrouw. Echter werden ze in de val gelokt en werden ze overvallen en beroofd. Sommigen zijn daarna ook nog afgeperst of bedreigd, om meer geld af te staan.

De politie houdt twee dadergroepen verantwoordelijk voor de hele reeks incidenten. Ze lijken ook steeds meer geweld te gebruiken: sommige slachtoffers moesten naar het ziekenhuis.

Hart van Nederland/ANP