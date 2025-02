Dief grijpt kans en steelt 'ontdooiende' auto in Roosendaal

In Roosendaal heeft een autodief dinsdagochtend een buitenkansje gegrepen. Een auto die met draaiende motor stond te ontdooien, werd in een oogwenk meegenomen. De eigenaar, die even niet oplette, stond ineens zonder vervoer. De politie was de dief echter snel op het spoor.

Je ruiten en spiegels krabben terwijl je buiten vriest, dat is geen pretje. Bekijk in de video hierboven hoe jij snel en veilig je autoruiten kan laten ontdooien.

Het incident gebeurde in een woonwijk in Roosendaal. De eigenaar had de auto gestart om de ruiten te laten ontdooien en was ondertussen kort naar binnen gegaan. Dit gaf de dief precies genoeg tijd om in te stappen en weg te rijden.

De politie werd direct gealarmeerd en kon de auto met de dief nog binnen korte tijd traceren. Agenten wisten de bestuurder aan de kant te zetten en hielden hem ter plekke aan. De auto kon gelukkig weer terug naar de rechtmatige eigenaar.

'Laat je motor niet draaien'

In een bericht op X waarschuwt de politie autobezitters die op koude ochtenden hetzelfde doen om hun auto onbeheerd te laten waar draaien. "Wees slimmer en gebruik gewoon een krabber zodat je zelf weg kunt rijden en niet iemand anders met jouw auto."