Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man in Middelburg steelt fatbike onder bedreiging van pistool

Man in Middelburg steelt fatbike onder bedreiging van pistool

Crime

Vandaag, 10:44

Link gekopieerd

De politie heeft zaterdag een 19-jarige man uit Middelburg aangehouden die ervan wordt verdacht iemand onder bedreiging van een pistool van een fatbike te hebben beroofd.

Dat gebeurde rond 13.00 uur in de omgeving van de Buitenhovelaan. In een nabijgelegen parkje in de wijk Dauwendaele vroeg de verdachte een 16-jarige jongen of die hem ergens naartoe kon brengen op de fatbike van zijn vriendin. Bij aankomst op de bestemming stapte de verdachte af en trok hij een pistool. Onder bedreiging van het wapen eiste hij dat de jongen de fatbike aan hem afstond, waarna hij op de fiets vertrok.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland voor moord? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

De politie trof de fatbike later aan op een adres in Middelburg. Korte tijd later werd ook de verdachte aangehouden.

De politie onderzoekt of de man ook bij andere incidenten betrokken is, omdat zijn signalement en wijze van bedreiging met een pistool overeenkomen met meerdere aangiftes.

ANP

Lees ook

Meisje (13) mishandeld en beroofd in Hendrik-Ido-Ambacht, aanval gefilmd
Meisje (13) mishandeld en beroofd in Hendrik-Ido-Ambacht, aanval gefilmd
Fatbikes massaal gehaat, maar Nederland blijft verdeeld over een oplossing
Fatbikes massaal gehaat, maar Nederland blijft verdeeld over een oplossing

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.