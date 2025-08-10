Man in Middelburg steelt fatbike onder bedreiging van pistool

De politie heeft zaterdag een 19-jarige man uit Middelburg aangehouden die ervan wordt verdacht iemand onder bedreiging van een pistool van een fatbike te hebben beroofd.

Dat gebeurde rond 13.00 uur in de omgeving van de Buitenhovelaan. In een nabijgelegen parkje in de wijk Dauwendaele vroeg de verdachte een 16-jarige jongen of die hem ergens naartoe kon brengen op de fatbike van zijn vriendin. Bij aankomst op de bestemming stapte de verdachte af en trok hij een pistool. Onder bedreiging van het wapen eiste hij dat de jongen de fatbike aan hem afstond, waarna hij op de fiets vertrok.

De politie trof de fatbike later aan op een adres in Middelburg. Korte tijd later werd ook de verdachte aangehouden.

De politie onderzoekt of de man ook bij andere incidenten betrokken is, omdat zijn signalement en wijze van bedreiging met een pistool overeenkomen met meerdere aangiftes.

