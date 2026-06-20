Man (40) aangehouden na overlijden man (35) in Middelburg

In het onderzoek naar het overlijden van een 35-jarige man in Middelburg is vrijdag een 40-jarige inwoner van die stad aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid. Wat die rol is geweest in de dood van de man, wil de politie niet kwijt.

Na de vondst van de zwaargewonde man werd de plaats delict afgezet voor uitgebreid sporenonderzoek. In de bovenstaande video is te zien hoe de politie sporen onderzoekt en locaties markeert.

Het slachtoffer werd woensdagavond 17 juni zwaargewond aangetroffen op straat aan de Driewegenhof. Hulpdiensten brachten hem met spoed naar het ziekenhuis, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

Betrokkenheid

Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. De politie doet uitgebreid onderzoek, waarbij inmiddels meerdere betrokkenen en getuigen zijn gehoord. Ook is er sporenonderzoek gedaan op en rond de plaats van het incident. De verdachte is in verzekering gesteld, wat betekent dat hij enkele dagen langer vast kan worden gehouden in het belang van het onderzoek. Zijn exacte betrokkenheid wordt nog onderzocht.