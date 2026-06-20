OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (40) aangehouden na overlijden man (35) in Middelburg

Crime

Vandaag, 11:29

Link gekopieerd

In het onderzoek naar het overlijden van een 35-jarige man in Middelburg is vrijdag een 40-jarige inwoner van die stad aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid. Wat die rol is geweest in de dood van de man, wil de politie niet kwijt.

Na de vondst van de zwaargewonde man werd de plaats delict afgezet voor uitgebreid sporenonderzoek. In de bovenstaande video is te zien hoe de politie sporen onderzoekt en locaties markeert.

Het slachtoffer werd woensdagavond 17 juni zwaargewond aangetroffen op straat aan de Driewegenhof. Hulpdiensten brachten hem met spoed naar het ziekenhuis, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

Lees ook:

Zwaargewonde man (35) Middelburg overleden, politie tast nog in het duister
Zwaargewonde man (35) Middelburg overleden, politie tast nog in het duister

Betrokkenheid

Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk. De politie doet uitgebreid onderzoek, waarbij inmiddels meerdere betrokkenen en getuigen zijn gehoord. Ook is er sporenonderzoek gedaan op en rond de plaats van het incident. De verdachte is in verzekering gesteld, wat betekent dat hij enkele dagen langer vast kan worden gehouden in het belang van het onderzoek. Zijn exacte betrokkenheid wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Zwaargewonde man aangetroffen in Middelburg, groot sporenonderzoek gestart
Zwaargewonde man aangetroffen in Middelburg, groot sporenonderzoek gestart

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.