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Zwaargewonde man aangetroffen in Middelburg, groot sporenonderzoek gestart

Crime

Vandaag, 17:13

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De politie is sinds donderdagmiddag bezig met een groot sporenonderzoek aan het Driewegenhof in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Woensdagavond werd daar een zwaargewonde man aangetroffen, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De Forensische Opsporing was donderdagmiddag in de wijk bezig met een onderzoek tussen flatgebouwen in de straat, zag een correspondent ter plaatse. Er zijn bordjes op straat geplaatst die de plekken markeren waar sporen zijn aangetroffen. In de straat zou onder meer een bloedspoor worden onderzocht.

Klap

Buurtbewoners vertellen tegen een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse dat ze een klap hoorden. Daarna zag een van hen een man met een pet en rugzak liggen op straat. De man was bebloed.

Een kleine elektrische auto stond bij het slachtoffer, vertelt de buurtbewoner tegen de verslaggever. Die auto zou volgens verschillende buurtbewoners vaker met hoge snelheid door de buurt rijden.

Auto weggetakeld

Een soortgelijke auto is donderdagmiddag een paar straten verderop door de politie weggetakeld. Of de auto verband houdt met het incident, is niet bekend.

Het slachtoffer ligt momenteel in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland

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