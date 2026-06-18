OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwaargewonde man (40) Middelburg overleden, politie tast nog in het duister

Crime

Vandaag, 20:00

Link gekopieerd

De man die woensdagavond zwaargewond werd aangetroffen aan de Driewegenhof in Middelburg is overleden. Dat meldt de politie donderdag. Het gaat om een 40-jarige man uit Middelburg.

Hulpdiensten kwamen woensdagavond in actie nadat de man ernstig gewond was aangetroffen. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt.

Elektrische auto

Buurtbewoners vertelden donderdagmiddag tegen een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse dat ze een klap hoorden. Daarna zag een van hen een man met een pet en rugzak liggen op straat. De man was bebloed.

Een kleine elektrische auto stond bij het slachtoffer, vertelt de buurtbewoner tegen de verslaggever. Die auto zou volgens verschillende buurtbewoners vaker met hoge snelheid door de buurt rijden. Of de auto iets met het incident te maken heeft, is niet bekend.

Rechercheurs doen uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het incident. De politie liet eerder al weten op zoek te zijn naar getuigen en andere mensen die mogelijk informatie hebben over de zaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Zwaargewonde man aangetroffen in Middelburg, groot sporenonderzoek gestart
Zwaargewonde man aangetroffen in Middelburg, groot sporenonderzoek gestart

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.