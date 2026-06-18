Zwaargewonde man (40) Middelburg overleden, politie tast nog in het duister

De man die woensdagavond zwaargewond werd aangetroffen aan de Driewegenhof in Middelburg is overleden. Dat meldt de politie donderdag. Het gaat om een 40-jarige man uit Middelburg.

Hulpdiensten kwamen woensdagavond in actie nadat de man ernstig gewond was aangetroffen. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekendgemaakt.

Elektrische auto

Buurtbewoners vertelden donderdagmiddag tegen een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse dat ze een klap hoorden. Daarna zag een van hen een man met een pet en rugzak liggen op straat. De man was bebloed.

Een kleine elektrische auto stond bij het slachtoffer, vertelt de buurtbewoner tegen de verslaggever. Die auto zou volgens verschillende buurtbewoners vaker met hoge snelheid door de buurt rijden. Of de auto iets met het incident te maken heeft, is niet bekend.

Rechercheurs doen uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het incident. De politie liet eerder al weten op zoek te zijn naar getuigen en andere mensen die mogelijk informatie hebben over de zaak.