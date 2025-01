Nieuwe informatie mysterieuze dood Daniel van Vliet (21), politie heropent zaak

De politie heropent de zaak naar de dood van de toen 21-jarige Daniel van Vliet omdat er nieuwe informatie is binnengekomen. Het lichaam van de man werd in augustus 2015 gevonden in de gracht bij de Nobelpoort in Zierikzee, nadat hij een paar dagen ervoor, op 4 augustus, als vermist was opgegeven door zijn familie.

Toentertijd had de politie na onderzoek geen aanwijzingen dat het om een misdrijf ging of dat er anderen betrokken waren bij zijn dood. Maar er is nu dus nieuwe informatie, die de zaak "mogelijk een andere uitkomst kan geven", aldus de politie.

Over de aard van de informatie meldt de politie niets, behalve dat deze "dusdanig belangrijk" is, dat samen met het Openbaar Ministerie besloten is opnieuw onderzoek te doen naar de dood van Van Vliet.

Café De Troubadour

De avond voordat Van Vliet verdween was hij in café De Troubadour in het centrum van Zierikzee. Ook was er tussen 1 en 6 augustus 2015 kermis op het Havenplein in de Zeeuwse stad. De politie roept mensen die meer over de zaak weten op zich te melden.

ANP