Drie actievoerders van Extinction Rebellion hebben maandag een boete van 150 euro gekregen voor hun betrokkenheid bij een actie bij de Zara in het centrum van Nijmegen op 12 april vorig jaar.

De verdachten druppelden boterzuur, dat heel erg stinkt, over zichzelf. De verdachten zijn een 39-jarige man uit Den Haag, een 40-jarige man uit Utrecht en een 68-jarige vrouw uit Hilversum. Zij wilden met hun actie naar eigen zeggen protesteren tegen fast fashion.

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Boterzuur

Volgens het Openbaar Ministerie veroorzaakte de actie stankoverlast en pijnlijke ogen bij een omstander, die daarna aangifte deed, en was de winkel tijdelijk onbruikbaar. De activisten negeerden ook het verbod van de burgemeester om boterzuur te gebruiken tijdens de actie.

"Demonstranten worden beschermd door de wet, maar staan niet boven de wet", aldus de officier van justitie. De officier acht vernieling, mishandeling en overtreding van de Wet Openbare Manifestatie (WOM) bewezen en eiste bij de politierechter een geldboete van 150 euro per strafeis. Dat kwam neer op 450 euro boete voor een van de verdachten en 300 euro voor de andere twee.

Vrijspraak

De verdediging vroeg om vrijspraak van alle strafbare feiten. Volgens de advocaat van het drietal is boterzuur in de concentratie die op 12 april 2025 zou zijn gebruikt onschadelijk voor het winkelende publiek. "De drie personen die in de dichtste concentratie boterzuur hebben verkeerd, hadden alle drie nergens last van", pleitte de advocaat. Er is volgens hem onvoldoende bewijs dat het zuur voor letsel zou hebben gezorgd bij een winkelende vrouw die later aangifte deed.

De rechter sprak de verdachten vrij van vrijwel alle strafeisen, behalve van het onbruikbaar maken van het winkelpand door de stank. Twee verdachten kregen daarom een geldboete van 150 euro. De derde verdachte stond ook terecht voor een vergelijkbaar incident dat eerder had plaatsgevonden en kreeg een geldboete van 300 euro opgelegd, waarvan 150 euro voorwaardelijk.

Vorig jaar maakten ondernemers zich zorgen om de XR-actie, zo is te zien in de bovenstaande video.