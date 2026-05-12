Onderwijsplatform Canvas sluit deal met hackers na grote cyberaanval

Het Amerikaanse bedrijf achter onderwijsplatform Canvas zegt een akkoord te hebben gesloten met de hackers die vorige week binnendrongen in de software. Volgens moederbedrijf Instructure zijn de gestolen gegevens inmiddels teruggegeven en vernietigd door de cybercriminelen.

Canvas wordt wereldwijd door meer dan 30 miljoen mensen gebruikt en ook zeven Nederlandse universiteiten werken met het platform. Via Canvas hebben studenten en docenten contact met elkaar en worden lesmaterialen gedeeld.

Losgeld

Bij de hack werden onder meer namen, e-mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers buitgemaakt. Instructure laat niet weten of er losgeld is betaald om de data terug te krijgen. "Hoewel er bij cybercriminelen nooit volledige zekerheid bestaat, vonden wij het belangrijk om alle mogelijke maatregelen te nemen", schrijft het bedrijf in een verklaring. Topman Steve Daly biedt daarin ook excuses aan.

De cyberaanval werd opgeëist door hackersgroep ShinyHunters. Die groep zat eerder ook achter de grote aanval op telecomprovider Odido. Nederlandse universiteiten hopen de onderwijssoftware later deze week weer volledig te kunnen gebruiken. Volgens Instructure hoeven getroffen onderwijsinstellingen zelf niets meer te regelen, omdat het akkoord voor alle klanten geldt.