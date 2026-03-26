Weer plofkraken bij afstortautomaten: meisje raakt gewond

Crime

Vandaag, 10:41 - Update: 3 uur geleden

Op verschillende plaatsen in het land zijn in de nacht van woensdag op donderdag plofkraken uitgevoerd op zogenoemde afstortautomaten. Dat zijn automaten waar ondernemers contant geld kunnen storten. Doorgaans zitten ze naast de reguliere geldautomaten van Geldmaat.

In Lopik (Utrecht) bliezen onbekenden een afstortautomaat aan de Anna van Burenstraat op. Volgens de politie is de schade groot en werd de bovengelegen woning uit voorzorg ontruimd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend.

In Amsterdam-Nieuw-West werd een afstortautomaat op de Slotermeerlaan opgeblazen. Ook daar is veel schade en zijn bij de bovenburen de ruiten gebarsten, zegt de politie. Of er geld is meegenomen, is ook daar nog niet bekend. Een tienermeisje bleek gewond te zijn geraakt door glasscherven. Ze is in het ziekenhuis behandeld.

Reeks plofkraken

De afgelopen tijd zijn er relatief veel plofkraken. Die lijken vooral gericht op de zakelijke stortautomaten. De eerste van de reeks was volgens RTV Utrecht een explosie bij zo'n automaat in Bilthoven, op 17 februari. Daarna volgde plofkraken onder meer in Amsterdam, Laren, Badhoevedorp en Landsmeer.

Nieuwe manieren

Volgens Jos van der Stap van de afdeling 'high impact crime' van de politie zoeken plofkrakers steeds nieuwe manieren om geldautomaten op te krijgen. De plofkrakers maken gebruik van zware explosieven die gemaakt zijn met het flitspoeder uit cobra's. Dat melde Van der Stap bij de NOS. Volgens hem richten de criminelen zich weer op Nederland, nu plofkraken in Duitsland een stuk moeilijker zijn gemaakt.

Door ANP

