Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nederlandse plofkrakers opgepakt na wilde achtervolging in Duitsland

Crime

Vandaag, 06:58

Link gekopieerd

Nederlandse plofkrakers hebben maandagochtend een geldautomaat opgeblazen in het Duitse Ehekirchen. Dat melden lokale media. Ze lieten een enorme ravage achter.

Het viertal vluchtte in een rode auto. Zelfs een spijkermat hield hen niet tegen: met lekke banden reden ze plankgas door. De rit eindigde toen een politiebusje hen ramde. De mannen renden weg en verstopten zich in een schuur, maar de Duitse politie wist ze toch te vinden.

Alle vier zijn opgepakt. Hoeveel geld ze hebben buitgemaakt, is nog niet bekend.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.