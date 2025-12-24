Nederlandse plofkrakers opgepakt na wilde achtervolging in Duitsland

Nederlandse plofkrakers hebben maandagochtend een geldautomaat opgeblazen in het Duitse Ehekirchen. Dat melden lokale media. Ze lieten een enorme ravage achter.

Het viertal vluchtte in een rode auto. Zelfs een spijkermat hield hen niet tegen: met lekke banden reden ze plankgas door. De rit eindigde toen een politiebusje hen ramde. De mannen renden weg en verstopten zich in een schuur, maar de Duitse politie wist ze toch te vinden.

Alle vier zijn opgepakt. Hoeveel geld ze hebben buitgemaakt, is nog niet bekend.