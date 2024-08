Verdachten hennepkwekerij door agenten meegenomen in ‘wandelend treintje’

Een opmerkelijke vondst in Capelle aan den IJssel donderdag. Daar ontdekte de politie namelijk zeven zakken vol met hennep aan de Louis Couperusplaats. Zeven verdachten werden gearresteerd, en omdat het politiebureau erg dichtbij was, vonden de agenten het niet nodig om de motor van de auto te starten.

Het zevental is donderdagmiddag in de Zuid-Hollandse plaats door de politie opgepakt nadat agenten een hennepkwekerij aantreffen. Het politiebureau is op vijf minuten loopafstand van de desbetreffende locatie, dus besluiten ze met z'n allen een frisse neus te halen en al wandelend naar het bureau te gaan.

'Wandelend treintje'

Ontsnappen is voor de zeven verdachten geen optie, want voor bijna elke verdachte loopt een agent mee. Daardoor lijken ze met zijn allen op een "wandelend treintje". De verdachten arriveren na een korte wandeling op het bureau en de hennepkwekerij is inmiddels ontmanteld.