Wandelaar loopt flink stuk over A2 bij Boxtel, politie brengt persoon in veiligheid

Een man liep in de nacht van zondag op maandag over de snelweg A2 bij Boxtel, meldt politie Den Bosch op Instagram. De persoon is door de politie in veiligheid gebracht.

Agenten uit Den Bosch kregen een melding van een voetganger op de snelweg en gingen direct op zoek. Rond 03.00 uur troffen ze de man aan ter hoogte van Boxtel. Hij werd daar staande gehouden en op een veilige plek afgezet.

Iemand haalde in oktober wel hele gevaarlijke capriolen uit. Een onbekende man of vrouw liep heen en weer over de A50 bij het Gelderse Valburg. Beelden van dat incident zie je bovenaan dit artikel.

'Geluk gehad'

Agenten noemen het tegenover het Brabants Dagblad een 'geluk' dat er op dat moment weinig verkeer was op de snelweg.

Over de reden waarom de man over de snelweg liep, doet de politie vanwege privacy geen uitspraken. "Wat wel duidelijk is, is dat het uiterst gevaarlijk is om dit te doen", aldus een van de agenten tegen de krant. "De man heeft geluk gehad dat er weinig verkeer op de weg was".

Volgens de politie bleek uit zijn route op Google Maps dat hij een aanzienlijk stuk over de snelweg had gelopen. Na het incident kon de man zijn reis naar huis veilig voortzetten.