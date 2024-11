A2 blijft uren dicht na fataal ongeluk, weg deels beschadigd

De A2 richting het noorden blijft nog tot naar verwachting 16.00 uur afgesloten tussen knooppunt Kruisdonk en Maastricht-Noord na het ernstige ongeval van zondagochtend. Bij het ongeluk kwam rond 05.10 uur één persoon om het leven en raakten acht anderen gewond, aldus de politie. Zes van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht, de twee overige gewonden konden ter plaatse worden behandeld.

Vanwege het politieonderzoek naar het ongeval, waarbij vijf voertuigen betrokken waren, is de snelweg in noordelijke richting volledig afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat er ook schade aan het asfalt is ontstaan die eerst moet worden hersteld voordat de weg weer open kan.

Het verkeer wordt omgeleid via de A79 en A76. Rijkswaterstaat vraagt automobilisten rekening te houden met een langere reistijd en de omleidingsroutes te volgen om verdere opstoppingen te voorkomen.

Hart van Nederland/ANP