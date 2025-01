Vuurwerkschade afgelopen jaarwisseling kost miljoenen meer dan voorgaande jaren

Het Verbond van Verzekeraars schat dat particulieren tijdens de jaarwisseling voor ongeveer 16 miljoen euro schade hebben geleden door vuurwerk. Dat is flink meer dan de schade tijdens de vorige jaarwisseling, toen het ging om 12,7 miljoen euro. Volgens het verbond is er opvallend meer schade gemeld aan auto's dan bij eerdere jaarwisselingen. Minder schade was er in gemeenten waar een vuurwerkverbod gold.

Uit deze gemeenten ontvingen verzekeraars bijvoorbeeld minder claims voor schade aan huizen dan in voorgaande jaren. In gemeenten zonder vuurwerkverbod was het aantal claims vergelijkbaar met voorgaande jaren. Claims voor beschadigde auto's daarentegen lagen in beide gevallen hoger dan gemiddeld.

ANP