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Vrouw zwaargewond na ruzie op feest in Amsterdam, verdachte gevlucht

Vrouw zwaargewond na ruzie op feest in Amsterdam, verdachte gevlucht

Crime

Vandaag, 16:30

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Een vrouw is zaterdagochtend vroeg zwaargewond geraakt bij een mishandeling tijdens een feest in Amsterdam. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere vrouw, waarna een man zich ermee bemoeide en haar met een voorwerp op het hoofd sloeg. De verdachte is nog voortvluchtig, meldt de politie zondag.

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Het incident gebeurde tijdens een feest aan de Rhôneweg, vlak bij station Amsterdam Sloterdijk. De ruzie tussen de twee vrouwen liep uit de hand toen een man zich ermee bemoeide. Hij sloeg een van de vrouwen met een voorwerp op haar hoofd. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft het signalement van de verdachte gedeeld. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een donker getinte huidskleur en een lang en redelijk breed postuur. Hij droeg op het moment van de mishandeling een wit shirt en een donker kleurige spijkerbroek.

Politie gebruikt wapenstok

Na de mishandeling ontstond er tumult, waarbij de verdachte wist te ontkomen. De politie moest agressieve feestgangers op afstand houden en gebruikte daarbij ook de wapenstok. De man is nog niet aangehouden.

Eerder meldden lokale media dat het incident plaatsvond tijdens een feest van het Amsterdam Dance Event (ADE). Volgens een politiewoordvoerder klopt dat niet. De mishandeling gebeurde tijdens een ander feest dat losstond van ADE.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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