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Vrouw die zwaargewond langs A12 lag, zou weeklang zijn vastgehouden en verkracht

Crime

Vandaag, 11:06

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De vrouw (38) die in maart zwaargewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, is daarvoor mishandeld en verkracht. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens de eerste voorbereidende zitting. Ze zou zelfs een week lang zijn vastgehouden in een woning in Zeist, waar alles zou hebben plaatsgevonden.

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RTV Utrecht schrijft dat de verdachte de vrouw in zijn woning probeerde te doden. Uiteindelijk heeft hij haar uit de auto gegooid en zou hij over haar heen zijn gereden. De vrouw had ernstige verwondingen, waaronder botbreuken, klaplongen, letssel in het gezicht en snij- en steekwonden. Het slachtoffer had ook diepe striemen in haar hals en kon niet meer lopen.

Benieuwd welke straffen er allemaal zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Pieter Baan Centrum

De verdachte is de 52-jarige E. el B. uit Zeist. Bij zijn aanhouding zijn schokkende beelden van het slachtoffer op zijn telefoon gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie is in zijn zoekgeschiedenis te zien dat hij zocht naar websites over gewelddadige seks en naar 'een sufmakend middel om iemand te kunnen vervoeren'.

Hij wordt in het kader van het politieonderzoek onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat onderzoek kan nog maanden duren. Het voorarrest van el B. is met drie maanden verlengd.

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