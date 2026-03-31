Politie krijgt meerdere tips over zwaar mishandelde vrouw (38) langs A12

De politie heeft na een uitzending van Opsporing Verzocht maandag meerdere tips ontvangen over de zwaar mishandelde vrouw die maandagochtend werd gevonden op de Parallelweg in het Utrechtse Maarsbergen. Dat meldt het AD. De vrouw stond bij de afrit van de A12 en op haar kleding en lichaam zat bloed. Ook had ze letsel in haar gezicht.

De vrouw van 38 jaar zou al een aantal dagen vermist zijn geweest. Na de vondst is zij met haar verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Opsporing Verzocht heeft maandagavond aandacht besteed aan de zaak. Ondanks dat er enkele tips zijn binnengekomen bij de politie, zit de gouden tip er nog niet tussen.

De politie is dringend op zoek naar getuigen en is een onderzoek gestart. De vrouw van 1,87 meter heeft een lichte huidskleur, bruin haar en droeg een roodbruine jurk met een crèmekleurige blazer.