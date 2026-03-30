Zwaar mishandelde vrouw (38) gevonden langs A12: politie zoekt getuigen

Crime

Vandaag, 18:13

De politie heeft maandagochtend vroeg een zwaar mishandelde vrouw gevonden op de Parallelwegweg in het Utrechtse Maarsbergen. Ze stond bij de afrit van de A12. Op haar kleding en lichaam zat bloed en ook in haar gezicht had ze letsel.

De vrouw van 38 jaar zou al een aantal dagen vermist zijn. Na het aantreffen van de vrouw, iets na 06.15 uur, is zij met haar verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is dringend op zoek naar getuigen en is een onderzoek gestart.

De vrouw van 1,87 meter heeft een lichte huidskleur, bruin haar en droeg een roodbruine jurk met een crèmekleurige blazer.

Door Redactie Hart van Nederland

