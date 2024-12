Vrouw is oplichter te slim af, 15-jarige jongen op heterdaad gepakt

Een 15-jarige oplichter kon zaterdag op heterdaad worden aangehouden in Ridderkerk. Het slachtoffer, een 64-jarige vrouw uit de Zuid-Hollandse plaats, kreeg een verdacht telefoontje. Ze had door dat er iets niet klopte en schakelde de politie in. De agenten kwamen naar haar woning en hebben de oplichter daar opgewacht, meldt de politie op hun website.

De vrouw kreeg zaterdag rond 18.15 uur een telefoontje op de vaste lijn van een vrouw, die zei dat ze van de politie was. Ze vertelde dat ze langs zou komen om het hang- en sluitwerk te controleren. Het slachtoffer vertrouwde het niet en belde daarom met haar mobiele telefoon naar de echte politie. Ze konden alles live meeluisteren.

Afspraak maken

Het slachtoffer hing een paar keer op, omdat het belletje niet vertrouwde. Maar ze werd later weer teruggebeld door de oplichtster, die zei dat ze van de politie was. Dit keer met de mededeling dat er criminelen waren die het gemunt zouden hebben op haar bankrekening. "De oplichtster deed veel moeite om een afspraak met de vrouw te maken zodat ze iemand langs kon sturen", aldus de politie.

Oplichter opgewacht

Het slachtoffer deed of ze alles geloofde, op advies van de politie agenten in burger die ondertussen waren aangekomen bij haar huis. Ze wachtten tot er iemand zou komen opdagen. "Toen 15-jarige vermeende oplichter bij de woning was, werd hij gearresteerd."