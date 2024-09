Nog een vrouw doet aangifte van aanranding tijdens Damloop by Night

Nog een vrouw heeft aangifte gedaan omdat ze zaterdagavond is aangerand tijdens de Damloop By Night, onderdeel van de Dam tot Damloop. Zondag deed een andere vrouw dat ook.

De politie vermoedt dat de dader of daders zich aan meer vrouwen hebben vergrepen. "Dat is een methode die vaker voorkomt. In de drom met mensen valt dat het minste op", zei een woordvoerder. "Misschien hebben andere slachtoffers er eerst geen aandacht aan besteed, maar denken ze nu: ik ben wel degelijk betast."

Het is niet bekend of de vrouwen zelf deelnamen aan het hardloopevenement of zich in het publiek bevonden. De incidenten gebeurden op de Dam in Zaandam, waar het finishgebied van de loop was. Een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.

ANP