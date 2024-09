Meerdere vrouwen betast tijdens Damloop by Night: politie grijpt hard in

Wat een feestelijke avond had moeten zijn, veranderde voor meerdere vrouwen in een ontgooocheling. Tijdens de Damloop by Night. In de nacht van zaterdag op zondag sloeg een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in het horecagebied toe door vrouwen te betasten. Hij kneep meerdere keren in de billen van zijn slachtoffers. Na verschillende meldingen wist de politie de dader op te sporen. Zijn gedrag kwam hem duur te staan, want de avond eindigde voor hem op een wel heel pijnlijke manier.

De Damloop by Night, waar deelnemers 's avonds door Zaandam rennen tussen dj's, bandjes en lichtshows, werd ruw verstoord door het gedrag van de man. Verschillende vrouwen benaderden agenten om te melden dat ze door hem in hun billen waren geknepen.

Vluchtpoging

Dankzij de duidelijke signalementen kon de politie de man snel in de kraag vatten. Een van de vrouwen besloot meteen aangifte te doen, waardoor de agenten hem konden aanhouden en naar de politieauto brachten.

Maar in plaats van mee te werken, besloot de man te vluchten. "Dat had hij beter niet kunnen doen, want dit eindigde met twee stroomdraadjes in zijn lijf", schrijft Politie Basisteam Zaanstreek op Facebook. "Zo werd het voor hem een elektrisch geladen avondje dat eindigde in de cel."

De politie roept andere slachtoffers op zich te melden, zodat er een zo sterk mogelijke zaak tegen deze gevaarlijke dader kan worden opgebouwd. De verdachte zit nog vast voor verhoor.