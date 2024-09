Drie mannen aangehouden in onderzoek naar dode vrouw (34) in Zaandam

De politie heeft drie mannen aangehouden in een onderzoek naar het overlijden van een 34-jarige vrouw in Zaandam. Het gaat om twee mannen van 19 en 30 jaar uit Amsterdam en een 51-jarige man uit Amstelveen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

De vrouw werd zondagmiddag dood gevonden in een woning. Dat gebeurde nadat iemand met wie de vrouw een afspraak had, bezorgd de politie had gebeld dat ze niet was komen opdagen. Daarom gingen agenten naar de woning aan de Pieter Latensteinstraat. Ze troffen daar het slachtoffer aan.

De verdachten zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De politie zegt geen verdere mededelingen te doen over de zaak. Het onderzoek naar het overlijden van de vrouw gaat door.

ANP